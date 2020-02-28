Анна Семенович: Созрела!

28.02.2020, 12:07, Разное

На свинофермах есть правило: пока свинья не наберёт достаточный вес, её к размножению не допускают. Сначала, дорогая, набери сала, а уж только потом будет тебе любовь.

И это — правильно, я считаю.

Анна Семенович объявила, что созрела до семьи и родов.



Фото: Соцсети

«Если всё у нас сложится, мы планируем в ближайшее время создать семью. Хочется уже начать новую жизнь для себя и родить деток. Я, наконец, для этого созрела».

Ну, а чего тянуть? 40 лет, вес набрала. Всё правильно, молодец, Анна! Напомню лишь некоторые детали из жизни молодожёнки.

У Анны была насыщенная половая жизнь с бизнесменами. Один из них обхаживал Нюрку два года, тоже обещал свадьбу, но за неделю до дня сочетания просто свалил из страны, забыв взять с собой невесту.

Причины бегства были достаточно вескими — на хвост села полиция. Вот только Аня так и не поняла, почему же её в побег-то не взяли?

После этого история повторилась. Новый бизнесмен подарил Семенович квартиру на проспекте Мира (рядом с Центральной мечетью) и тоже свалил. Ну, хорошо, хоть жильё осталось.

И вот теперь третий бизнесмен обещает Ане жениться и заделать семью. Чем дело кончится? Не хочу сглазить, но… Сами всё понимаете, в общем. Скажем так: риски есть.

Нет, ну лично я-то рада, что Семенович «созрела» до брака и детей — в третий раз. Главное теперь, влезть в свадебное платье и внимательно следить за передвижениями жениха в сторону государственной границы России.

К чему это я? Ах, да: в 40 лет у вас тоже всё только начинается?