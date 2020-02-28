Омелян о Криклие: Ноль новых идей, профессиональных назначений и ответственности

28.02.2020, 12:06, Новости дня

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий не принес никаких новых идей для развития отрасли, заявил в программе «Максимум. Два министра» на телеканале «Наш» предшественник Криклия на этой должности Владимир Омелян.

«Досадно констатировать, что у нового правительства и у этого министра ноль новых идей, как сделать чудо завтра. На самом деле нам был обещан турборежим, я ожидал, что эти 40 законопроектов, которые мы готовили, будут за ночь приняты. Этого не произошло», – отметил экс-министр.

Омелян добавил, что министр может назначить любого заместителя и проводить любую политику.

«Он ответственен только за результат. Тут можно сделать взрыв новой галактики. Этого тоже не произошло. То есть нет ни профессиональных назначений, ни ответственности», – заявил он.

ВИДЕОВидео: НАШ / YouTube

Криклий был назначен министром инфраструктуры Украины 29 августа этого года.

В интервью изданию «ГОРДОН» до назначения он заявлял, что в Украине нужно строить бетонные автомагистрали вместо асфальтовых, внедрять частную тягу на железной дороге и развивать авиационное сообщение внутри страны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Русская художница знакомит жителей Бронкса с современным концептуализмом

01.02 / Российское посольство начало формировать списки на эвакуацию из Китая

30.01 / Глава Крыма требует уволить вручивших батоны блокадникам из Керчи

06.02 / Лекарство против коронавируса начали испытывать в больнице Уханя

16.02 / У кроссовера Audi Q7 появится базовая версия с новыми моторами

09.02 / Аттестация прокуроров областных прокуратур продлится, вероятно, до конца мая – Чумак

02.02 / Independent — в любви все средства хороши — в поисках второй половинки британец арендовал рекламный щит

27.12 / Федор Емельяненко: «Брат для меня мертв»

23.01 / Мысли о распаде РФ, о повторении 1991 года западных политиков пугают куда больше, чем об этом рассказывает российское телевидение

24.01 / Напавшего с ножом на журналистов в Ставрополе отправили на принудительное лечение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика