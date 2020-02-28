В минобороны РФ заявили, что не наносили удар по турецким силам в Сирии

28.02.2020, 12:06, Новости дня

Министерство обороны РФ утверждает, что российская авиация не наносила удары по району в Сирии, где погибли турецкие военные.

Авиация воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун (провинция Идлиб) не применялась, говорится в заявлении ведомства, которое 28 февраля цитирует агентство ТАСС.

В министерстве утверждают, что как только российская сторона получила информацию в пострадавших турецких военнослужащих, «сразу предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками» и поспособствовала безопасной эвакуации погибших и раненых на территорию Турции.

По данным минобороны РФ, 27 февраля группировка «Хайят Тахрир ан-Шам» (ранее называлась «Джебхат ан-Нусра») предприняла попытку провести наступление на позиции сирийских правительственных войск в зоне деэскалации. Турецкие военные, как утверждают в ведомстве, «находились в боевых порядках террористических формирований» и попали под обстрел сирийских войск.

Согласно переданным турецкой стороной координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе Бехуна «не было и не должно было находиться», подчеркнули в минобороны.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявил, что авиаудар нанесли «войска сирийского режима». В Турции пообещали «многократный ответ» на атаку.

Обстановка в Идлибе обострилась в начале февраля, когда в результате артобстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военнослужащих. Анкара возложила ответственность за удар на силы, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду, и атаковала их позиции.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.