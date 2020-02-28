«Риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом». Гутерриш призвал прекратить огонь в Сирии

28.02.2020, 12:05, Новости дня

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил 27 февраля, что «с глубокой обеспокоенностью» следит за эскалацией конфликта на северо-западе Сирии, где в результате авиаудара погибли турецкие военные.

Его заявление опубликовано на сайте ООН.

Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня и выразил «особую обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц из-за усиления военных действий».

«Без срочных действий риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом», – сказал он.

По мнению Гутерриша, военного решения сирийского конфликта не существует, «единственным устойчивым решением является политический процесс при содействии ООН».

По оценкам ООН, с декабря 2019 года, когда сирийские войска начали наступление на северо-востоке, регион покинуло около 950 тыс. человек.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявил, что авиаудар нанесли «войска сирийского режима». В Турции пообещали «многократный ответ» на атаку. В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие «находились в боевых порядках террористических формирований», и отвергли свою причастность у удару.

Обстановка в Идлибе обострилась в начале февраля, когда в результате артобстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военнослужащих. Анкара возложила ответственность за удар на силы, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду, и атаковала их позиции.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.