Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

28.02.2020, 12:04, Новости дня

Налоговая служба США настояла на судебных слушаниях в Лондоне в отношении Олега Тинькова, но это не затрагивает ни одну из компаний группы "Тинькофф".

"Олег Тиньков, основатель и акционер TCS Group, в настоящее время участвует в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США​​​. Слушания проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения потенциальных налоговых вопросов", — сообщает TCS Group Holding.

Слушания не имеют отношения к бизнесу "Тинькофф". "Олег Тиньков присутствует на этих судебных слушаниях в качестве частного лица, эта ситуация не затрагивает ни одну из операционных компаний группы "Тинькофф", — подчеркивает компания.

Тиньков отказался от гражданства США в 2013 г. Предприниматель уверен, что данное дело рассмотрят и решат как можно скорее.

TCS Group Holding PLC (TCS LI) — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят "Тинькофф банк", первый российский банк, который полностью отказался от отделений, и "Тинькофф страхование".



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