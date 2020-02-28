Поправки в Конституцию: ЦИК хочет разрешить голосовать в течение трех дней

28.02.2020, 12:04, Новости дня

Центризбирком предлагает разрешить гражданам голосовать по поправкам в Конституцию в течение трех дней. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Как сообщает РИА Новости, она пояснила, что проголосовать вне помещения смогут те, кто включен в список, но не имеет возможности по уважительной причине прибыть в помещение для голосования​​​.

На заседании в пятницу ЦИК принял за основу порядок подготовки и проведения голосования по законопроекту о поправке к Конституции. По словам Памфиловой, пока подготовлен проект постановления в соответствии с теми поправками, которые рабочая группа сформировала в статье второй законопроекта. Окончательный порядок голосования будет принят после принятия закона о поправке.

Голосование пройдет 22 апреля. Этот день будет нерабочим, но оплачиваемым. Глава ФНПР Михаил Шмаков сообщил, что россиянам не придется брать день за свой счет.