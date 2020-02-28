Россияне увеличивают перевод денег через смартфоны

28.02.2020, 12:04, Новости дня

В РФ все чаще отправляют со смартфонов денежные переводы даже на крупные суммы.

С мобильных устройств россияне переводят в среднем по 3998 рублей, а с настольных компьютеров — по 3453 рубля, подсчитали аналитики Яндекс.Денег на основе статистики переводов за год.

Доля оборота переводов со смартфонов увеличилась за год на 37% — до 41% от всех переводов через Яндекс.Деньги.

Доля переводов со смартфонов выросла на 42%. Большая часть таких переводов приходится на Android-устройства — 68%, что на 3% больше, чем годом раньше.

Учитывались все переводы — в России, и в другие страны. Украина сохранила лидерство по объему заграничных переводов, как второе и третье места – их по-прежнему занимают Белоруссия и Казахстан.

На четвертом месте по переводам Молдавия, на пятом – Армения. Далее расположились – Киргизия, Азербайджан, Грузия, Таиланд. А замыкает "десятку" лидеров по переводам – Узбекистан.  

Таиланд лидирует по размеру среднего переводу через Яндекс.Деньги — 24 611 рублей. На втором месте Испания (17 653 рубля), на третьем — Болгария (10 668 рублей).



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