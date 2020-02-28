Транспортной полиции разрешат использовать электрошокеры

28.02.2020, 12:04, Новости дня

С 1 марта на помощь полицейским придет электрошокер. В силу вступает новый закон, которы изменит жизнь российских граждан. Транспортная полиция получит право на использование электрошоков устройств, сообщают "Вести: Приморье". Федеральный закон №415 внесет поправки в статью "О транспортной безопасности".

Начиная со 2 марта транспортная служба охраны сможет применять электрошокеры и исковые разрядники российского производства против нарушителей. Этот закон был утвержден осенью 2019 года.

Уточняется также, что применение специальных средств допустимо только в случае совершения нападения на объекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства и находящихся там людей. При этом сотрудники полиции будут обязаны оказывать первую помощь тем, кто получит телесные повреждения от результате применения этих устройств.

Применение электрошокеров недопустимо в отношении инвалидов и малолетних. Исключением станут случаи, когда эти лица оказывают вооруженное сопротивление или совершают нападение.

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ГТРК "Владивосток"