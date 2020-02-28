Транспортной полиции разрешат использовать электрошокеры

28.02.2020, 12:04, Новости дня

С 1 марта на помощь полицейским придет электрошокер. В силу вступает новый закон, которы изменит жизнь российских граждан. Транспортная полиция получит право на использование электрошоков устройств, сообщают "Вести: Приморье". Федеральный закон №415 внесет поправки в статью "О транспортной безопасности".

Начиная со 2 марта транспортная служба охраны сможет применять электрошокеры и исковые разрядники российского производства против нарушителей. Этот закон был утвержден осенью 2019 года.

Уточняется также, что применение специальных средств допустимо только в случае совершения нападения на объекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства и находящихся там людей. При этом сотрудники полиции будут обязаны оказывать первую помощь тем, кто получит телесные повреждения от результате применения этих устройств.

Применение электрошокеров недопустимо в отношении инвалидов и малолетних. Исключением станут случаи, когда эти лица оказывают вооруженное сопротивление или совершают нападение.

Текст:

ГТРК "Владивосток"



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Симоньян предложила запустить акцию #ВамНеСтыдно для польских политиков

07.02 / Волочкова ответила Готье про «некрасивых» мужчин в России

25.01 / Мишустин утвердил список стран с упрощенным въездом через Владивосток

14.01 / Глобальное потепление может увеличить количество смертей от несчастных случаев

15.02 / VOAэкспресс 15 февраля 2020

29.01 / Новые флагманы Huawei P40 дебютируют в марте

14.02 / «Я не могу это смотреть»: Захарова объяснила, почему не хочет встречаться с Собчак

19.02 / Опасная посадка «Суперджета» попала на видео

13.01 / Российской сборной на чемпионате по кибатлетике в Швейцарии прогнозируют высокие позиции

20.02 / Минтруд предложил увеличить финансирование программы маткапитала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика