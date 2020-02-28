Личное: Отношения с лучшим мужчиной

28.02.2020, 11:52, Разное

Места на второй поток 16-го теста будут продаваться около 21-00 по Москве.

А ко вчерашнему разговору о КСЖ, вот письмо женщины о КСЖ.

Парень совсем не рапан, скорее всего даже нерыба.

Автор тоже не рапан, ничего глупого она не делала, однако при внимательном прочтении вы сможете найти ее ошибки.

Ну и можно посмотреть на КСЖ-нерыбу в плюсе дисбаланса. Как выглядела бы рыба в такой ситуации? В рапана автор и не влюбилась бы.

А КСЖ-нерыбы вот такие роковые мачо. На поверхностный взгляд и на печориных похожие, и на казанов-нерыб, но все-таки отличающиеся по многим признакам. Найдите их.

Главная причина того, что ничего серьезного тут не получилось, это недостаточная ОЗ автора. При недостатке ОЗ с нерыбами-КСЖ все ситуации как под копирку, похожи на эту, если женщина не рапан. Если рапан, то она еще бегает за ним со скалками какое-то время и позорится. А рыба может отлипнуть на уровне общения, а в мыслях продолжает грустить еще долгое время. Как автор. Нерыба имела бы шанс двинуть динамику, а если бы отношения все-таки закончились, оторвалась бы сразу. Рыбачка получила бы этого парня в самом горячем виде на блюде с голубой каемкой, влюбленного и счастливого. Как рыбачка вела бы себя, сможете примерно предположить?

Для самостоятельного разбора вам письмо.

evgeniaalex1111

Здравствуйте, уважаемая Эволюция,

Спасибо вам большое за ваш труд и возможность написать в рубрику evolutiolab.

Мне 36 лет, не замужем, внешность обычная, работаю в крупной компании на руководящей должности, доход в рамках города чуть выше среднего, плачу ипотеку люблю путешествовать, несколько лет была в чем-то типо френдзоны с сексом у казановы, возможно мелкого хищника, надев все возможные короны, которые он щедро кормил, спасала его, ждала что дозреет, он же “волчек недолюбленный” и т.д и т.п. и все эти девушки вокруг него ничего не значат, любит то он меня, ну и между делом очень активно помогала в его бизнесе. А потом узнала что он стал жить с 21 летней моделью и каким то чудом мне удалось собрать своё самоуважение и уйти с ним в закат.

Именно в этот момент мне попался ваш блог, почитав его, я отрефлексировала все происходящее и ужаснулась, сняла корону, поняла что меня и не любили никогда и вооружившись (я же читаю Эволюцию) пошла на сайт знакомств искать мужика (успокаивать взрывающиеся часики).

За год на СЗ я приобрела пару невнятных романов и депрессию, из-за всех сил старалась собраться и не фрустрировать окончательно ресурс любви, но не было сил и энергии ни на знакомства, ни на флирт.

И вот мне написал М, на фото симпатичный парень, общался скромно вежливо и сразу стал активно предлагать встречу.

Договорились выпить кофе, увидев его, я смутилась, в жизни был намного красивее чем на фото, приехал на довольно дорогой машине, поехали в приятное место. Общение с ним было удивительным, он говорил, а меня казалось окутывало его мягким голосом, как будто в транс вводил , домой зашла как под алкоголем, в каком трансе и очарованная.

Ему 36 руководитель в довольно серьезной структуре, не был женат, есть сын 4 года, так же как я очень любит путешествовать и увлекается снубордингом.

На следующий день пожелал приятного утра и спросил какие планы на вечер, ответила , что пока никаких, узнал чем бы хотела заняться и что в общем нравится, я сказала, что думала съездить на термальные источники, он предложил поехать туда с ним.

Вечер был чудесным, на источниках он не был ни разу, ему очень понравилось и он настаивал на продолжении вечера, мы поехали выпить еще кофе, расставаться совсем не хотелось, попробовали даже погулять мокрые на морозе, но в ужасе убежали в машину сразу замерзнув, поехали просто кататься, я показывала ему мои любимые места в городе, мы смеялись, держались за руки и вели себя как влюбленные подростки, только в 5 утра привез меня домой, мы поцеловались и он стал настойчиво приглашать к себе, я отказалась.

Проснулась на следующий день довольно поздно, от него уже было несколько сообщений, я написала, что только проснулась.

он — чем планируешь заниматься?

я — не знаю, нужно для начала вылезти из кроватки и приготовить что-то на завтрак

он — может поедем позавтракаем где-нибудь

я — если честно не особо хочется куда-то ехать

он- дак ты не едь, я заберу

я- неохота вылезать из кровати в принципе

он — ко мне? будем есть в кровати

я — не ем в кровати у малознакомых мужчин)

он- ну тогда на кухне можем поесть, закажем пиццу, в спальню даже не пойдем, если сама не захочешь)

я — мне через три часа на встречу с подружками

он- отвезу

я — ок, забирай

Приехали к нему, заказали пиццу, пока он проводил мне экскурсию по квартире большой и очень стильно обставленной, привезли еду, он красиво сервировал стол и налил мне вина.

я — а ты?

он- мне тебя еще вести

я -тогда и я не буду

он-я все таки надеюсь, что ты выпьешь и я тебя соблазню

я — мне кажется ты и так сможешь)))

Еще о чем то болтаем, и в это время девочки решают отменить встречу, говорю ему, он отлично, тогда давай смотреть фильм

Пошел скачивать фильм и я залюбовалась этим красавчиком, сидевшим на полу перед ноутом, подошла обняла его сзади, он погладил по ноге и понеслось.

Секс был прекрасен, он ненасытен, и я осталось у него на все выходные.

Ну собственно так и начался наш роман, это было прекрасно, мы почти все время проводили у него, он шикарно готовил и кормил меня всякими вкусняшками, дарил цветы и подарочки. Во время секса, которого было очень много, говорил, как обожает меня, как я сильно его возбуждаю, как хорошо со мной.

Я старалась сделать наше общение максимально комфортным для него, готовить и убираться он мне не позволял, всегда говорил, ты в гостях успокойся, но я покупала ему какие то мелкие подарочки, решала по максимуму любые вопросы к которым меня допускали , и могла часами делать ему массаж, просто в какой то транс впадала прикасаясь к нему, втирая масло в его тело, он же говорил что так приятно ему не делала не одна девушка.

На НГ он поехал в давно запланированную поездку на горнолыжку в другую страну, на три недели, меня не звал, да я и не катаюсь, плюс отпуск было бы сложно взять в пик сезона, хотя меня отсутствие предложения немного задело. Из отпуска он писал редко, что тоже меня цепляло. В этот период у меня летит движок на машине, вместе с помощью родителям и новогодними подарками это все значительно подорвало мой бюджет, и пока с машиной решала вопрос, грузила ее на эвакуатор и т.п. промерзла и в итоге еще и слегла с простудой,

И вот как проходят наши новогодние каникулы, он изредка шлет мне фото с красивыми видами с веселой компанией, а я лежу дома с температурой, без денег и машины, наверно тут и начался наш дисбаланс, я то скучала, то злилась, растила его фигуру мучилась от безделья и представляла его в окружении девушек все таки с таким темпераментом без секса три недели явно он не оставался.

Перед окончанием каникул я была в жутком неврозе, он наоборот часто звонил и писал мне как он хочет, скорее ко мне, как ему меня не хватает как соскучился по нашему феерическому сексу, я старалась свои скалки держать при себе но наверное кислые щи все так проскальзывали.

иии вот день Х он прилетает тут же несется забирать меня с работы, везет к себе, и там…

это был самый тухлый наш вечер, быстрый секс, подарили друг другу подарки, сидим на кухне пьем вино и говорить не о чем..

Он мне Солнце, чего молчишь, а мне сказать нечего, видимо это какой-то ярус рапунцели. И с того дня все пошло не так , меня периодически накрывало безумной любовью, я натыкалась на какую-то стену его равнодушия, когда же он проявлял ко мне внимание мне казалось оно вымученно и отзывалась я холодно.

Мы писали друг другу дежурные “доброе утро”, “приятного аппетита”, “как день, что вечером”, если не проводили вечера вместе, каждый занимался своими делами и даже толком не звонили друг другу.

Но при этом секс был все таким же чудесным. Его внешность, его запах, его прикосновения все это заводило меня безумно, он же как-то сказал, что пока не встретил меня, в принципе думал, что девушки не умеют заниматься сексом, “а в тебе столько секса, но не грамма пошлости и вульгарности, это так круто” .

Потом он целую неделю не предлагал увидеться, и видимо под внутренними щипцами писал каждый день отчет что делает вечером, и это очень было похоже на оправдания и отмазки, хотя я не тянула щипцами ничего, но наверное мое ожидание и было щипцами, я злилась, скучала, но молчала,и меня штормило так, что я с ума сходила, и в какой-то момент, решила выяснить отношения.

я — М. а это нормально что мы не виделись неделю

он- Наверное нет, просто чет дел много, да и устал я очень, а что такое?

я-просто я переживаю

он- Почему

я — из за нас

он- солнце у тебя нет никаких причин переживать, я правда просто очень занят.

Прошло еще пару дней, мы созванивались вечерами, он так же отчитывался где он и что делает, и по прежнему никаких встреч в выходные меня позвали на вечеринку пишу ему

ты сегодня вечером опять занят?

да нет вроде, выспаться хотел

меня позвали на вечеринку, я бы конечно лучше с тобой время провела, но если у тебя планы пойду туда

нет планов нет, домой и спать

Значит видеть ты меня не хочешь?

почему?

ну у меня такое ощущение сложилось

На это он ничего не ответил, я согласилась пойти на вечеринку

В обед дежурное приятного аппетита, я в ответ тоже

вечером пишет:

он -солнце ты будешь наверное ругаться у меня оказывается друг тут проездом, нужно встретить его вечером и в три утра отвезти в аэропорт, прости меня пожалуйста, я реально себя сейчас каким то мозго..бом чувствую

я — дак ты же сказал что спать будешь вечером, я уже подтвердила свое участие в вечеринке

он — то есть ты на вечеринку идешь

я -да

он — хм. а могу я узнать, где ты будешь?

я — конечно, в гостях у подруги, географически в таком то ЖК

не ответил

На следующий день в субботу молчали оба, вечером подруга позвала на термальные источники, я долго сомневалась, но решила все таки позвонить М., в конце концов он меня предупреждал всегда где и как проводит вечера, набираю ему говорю вот с подругой собираемся и мне тут “а я в кино с друзьями” , если были до этого какие то сомнения в том что меня не особо хотят видеть, то тут они пропали окончательно, но он предложил, опять таки наверное под щипцами, увидеться позже, я согласилась (хотя наверное не стоило).

После источника приехала к нему, он ехал с фильма, подъехал ко мне говорит садись в машину подвезем Артёма. Артём был очень приятным молодым человеком, у нас поднялась тема касающаяся моей работы, и мы с ним очень активно вступили в диалог. Когда доехали до его дома он спросил а ты катаешься? ( на сноуборде имелось ввиду) я говорю нет, он говорит М. слушай у меня как раз есть борд подходящий для девочки, давайте завтра покатаемся, М ответил посмотрим, с явной неохотой. Мы приехали домой и легли спать, утром он приготовил завтрак, как обычно, и сказал- мне нужно доехать до мамы , я молча собралась и мы разъехались.

Итак думаю я, он явно и откровенно плюсует, бежать роняя тапки или ставить жирные точки эта рапанья тема, а я и так сижу и машу щипцами и скалками, во все стороны, нужно просто оставить парня в покое.

Утром в понедельник от него стандартное “доброе утро, как дела?”

я говорю сил нет, работой загрузили, прости некогда совсем писать, ночевать наверное тут буду и о чудо, общение тут же становится легким и ненапряженным, вечером звонит, мило болтаем он ну че сколько будешь занята? я говорю ну недельку точно в таком режиме работаю, дальше видно будет, он бедняжка, целую, жалею и т.п и так примерно неделю.

Ну думаю отлично, вроде жизнь налаживается, а тут 14 февраля на носу и я решила добавить корма после дистанции. Зная что он любит массаж, заказываю романтичный сеанс на двоих в СПА , чтобы не тянуть ответный подарок бронирую это не на 14, а на 16 число.

пишу ему есть планы на 16?

он- да я в горы собирался на эти выходные.

— ты что хотела поделать?

я — это сюрприз должен был быть

он- солнце в горы хочу

я- хорошо

сижу и думаю мне в очередной раз дали понять, что значимость моя, мягко говоря так себе, я готовлю сюрприз на 14 февраля, а он в это время планирует поездку в горы, меня явно не зовут, что в итоге делать с этим? не понятно.

Хотя конечно понятно, что нужно дистанцироваться или даже уходить от защипцованого плюса, но глубокий минус не пускает

чуть позже он пишет

— киса давай вечером обсудим насчет шестнадцатого

-да я отменила все уже

-ну мне же нужно знать от чего я отказался

-не скажу я обиделась и забавный смайлик

-но увидимся же вечером

-хорошо давай

Вечером конечно о сюрпризе мы не поговорили, зато ночь была ну очень жаркой у нас.

На следующий день пишет — не могу перестать думать о нашей ночи, вчера было просто прекрасно, готов заниматься с тобой этим бесконечно, как бы дожить до вечера чтобы накинуться на тебя. .

Ну хоть что-то хорошо в наших отношениях, думаю я, и конечно же лечу вечером к нему.

На следующий день, он мне пишет

-Солнце, ты знаешь я чувствую себя сухарем по отношению к тебе, я пытаюсь найти что-то внутри но не могу, да наш секс божественен это буря, огонь, вспышка, но.. как без секса нет хороших отношений, так и на одном сексе их не построишь, не хочу быть мудаком и дальше ария мертвого жука а-ля дело не в тебе дело во мне, я останавливаю его и говорю что тоже думала об этом

-что надумала скажи?

— ты мне безумно нравишься, ты сводишь меня с ума, но я вижу единственное решение в данной ситуации, сказать друг другу спасибо и разойтись в разные стороны.( послали иди)

Лучше сейчас все прекратить чем привязываться сильнее.

Вот так и закончились отношения с лучшим мужчиной, который был в моей жизни, пока писала письмо нашла у себя кучу щипцов, понимаю что в какой то момент его его значимость стала для меня огромной и наверное это и стало началом конца.

Пытаюсь привести себя в порядок, ударилась в работу, плаваю вечерами, занимаюсь любимой верховой ездой, собираюсь в отпуск, пару раз встречалась с бывшим парнем, на новые знакомства нет пока желания.

Со всех сил гоню от себя мысли о камбеке и корону которая коварно лезет на голову и твердит что просто онАнегин, а я мало вкладывалась и мало говорила о своих чувствах.

Уважаемая Эволюция, скажите мне пожалуйста, как может быть таким ярким и горячим секс, если я совсем ему была не нужна и неинтересна?