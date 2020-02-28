ЦИК предложил разрешить голосовать по Конституции в течение трех дней

28.02.2020, 11:52, Новости дня

Центральная избирательная комиссия РФ предлагает разрешить гражданам голосовать по поправкам в Конституцию в течение трех дней, если по уважительной причине они не смогут этого сделать 22 апреля, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова в ходе заседания ЦИК сообщила, что россияне, которые не имеют возможности по уважительной причине прибыть в помещение для голосования, смогут проголосовать вне помещения – в день голосования, то есть 22 апреля, либо в течение трех дней со дня голосования, передает РИА «Новости».

Глава ЦИК также сообщила, что списки участников голосования по поправкам в Конституцию будут формироваться на основании данных государственной информационной системы «Выборы».

Напомним, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституции 22 апреля. Этот день будет оплачиваемым выходным. Голосование пройдет с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправки к Конституции показывают истинные ценности России.



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