Начальника отдела пенсионного обеспечения МВД арестовали за взятку

28.02.2020, 11:52, Новости дня

Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по делу о получении особо крупной взятки, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Алешиной меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает РИА «Новости» слова Кокая. Срок ареста установлен до 19 апреля.

По информации суда, ей инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Алешина занимает должность начальника отдела нормативного регулирования пенсионного обеспечения и социальных гарантий департамента по финансово-экономической политике и обеспечению соцгарантий МВД.

Ранее замглавы ГУ уголовного розыска МВД обвинили в крупной взятке.