Подозреваемого в нападении с ножом в метро Москвы задержали

28.02.2020, 11:52, Новости дня

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нанесении побоев пассажиру московского метро, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

«Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали 51-летнего приезжего, подозреваемого в совершении хулиганских действий – нанесении побоев пассажиру. Инцидент произошел на станции «Чистые пруды» Сокольнической линии», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По данным ведомства, между подозреваемым и одним из пассажиров метрополитена произошел конфликт, в результате которого злоумышленник достал предмет, похожий на нож, и нанес удар в область ноги своему оппоненту.

Здоровью пострадавшего ничего не угрожает, подозреваемый заключен под стражу.



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