Шойгу рассказал об испытании гиперзвукового оружия на Северном флоте

28.02.2020, 11:52, Новости дня

На Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Продолжаются испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового. Все это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России», – передает РИА «Новости» заявление Шойгу на коллегии министерства обороны России.

На заседании коллегии, в частности, рассматривается вопрос, связанный с выполнением плана деятельности Северного флота на 2019-2025 годы.

Напомним, в четверг новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля – фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков».



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