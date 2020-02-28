Американские налоговики инициировали судебные слушания в отношении Олега Тинькова

28.02.2020, 11:52, Новости дня

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении российского банкира Олега Тинькова, однако ситуация не затрагивает ни одну из компаний группы «Тинькофф», сообщили в пресс-службе организации.

В пресс-службе группы «Тинькофф» сообщили, что «Олег Тиньков, основатель и акционер TCS Group, в настоящее время участвует в судебных слушаниях, инициированных налоговой службой США», передает РИА «Новости».

Слушания будут проходить в Лондоне в феврале-апреле 2020 года.

«Дело касается решения потенциальных налоговых вопросов», – сказано в сообщении.

Ситуация не имеет отношения к бизнесу «Тинькофф», «Олег Тиньков присутствует на этих судебных слушаниях в качестве частного лица».

Напомним, Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году. В компании отметили, что бизнесмен уверен, что данное дело будет решено как можно скорее.

TCS Group Holding PLC (TCS LI) – онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят «Тинькофф банк», первый российский банк, который полностью отказался от отделений, и «Тинькофф страхование».



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