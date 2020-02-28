Коронавирус: Президента Монголии поместили в карантин после визита в Китай, а Россия ограничивает въезд граждан из Южной Кореи и Ирана

28.02.2020, 11:51, Новости дня

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга оказался на карантине после визита в Китай, сообщает агентство Anadolu. Глава государства с главой МИД Дамдиноом Цогтбаатаром и другими членами сопровождавшей его делегации будет находиться под наблюдением в течение 14 дней. Все это время Баттулга и министр проведут в больнице в столичном районе Баянзурх. Остальных поместили в санаторий в Жаргаланте.

Президент вернулся из поездки в Китай в ночь на 27 февраля. В Пекине он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а также преподнес Китаю в дар 30 тысяч баранов.

Тем временем Россия с 1 марта временно ограничит въезд на свою территорию граждан из Южной Кореи и Ирана – двух крупных очагов распространения коронавируса. Ранее Москва уже ограничила авиасообщение с этими странами. Попасть в Россию въезжающие из Ирана и Южной Кореи смогут только через Шереметьево. Отменяются поезда в Италию, авиарейсы из этой европейской страны с 1 марта также будут обслуживаться только в терминале F Шереметьево.

С 19 февраля Россия приостановила прием документов и выдачу приглашений для посещения страны гражданами Китая в частных и учебных целях. С 20 февраля временно власти приостановили въезд в РФ граждан Китая.

Южная Корея стала второй страной по числу подтвержденных случаев коронавируса после Китая; в стране зафиксировано более двух тысяч случаев заболевания, умерли 13 человек.

По состоянию на утро 28 февраля количество заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 83 тысячи человек, погибли более 2,8 тысячи пациентов. Первые случаи зафиксированы в Беларуси, Литве, Нидерландах, Нигерии и Новой Зеландии.