«Наш союзник Турция, а не Россия» — в США не исключили помощь Анкаре в борьбе с Асадом

28.02.2020, 11:48, Новости дня

Америка может прийти на помощь Турции в её борьбе с «режимом» Башара Асада, сказала постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон. По словам чиновницы, этот вопрос активно обсуждается после очередного обострения сирийско-турецкого противостояния в Идлибе.


Reuters

Постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон намекнула, что США могут прийти на помощь Анкаре в её борьбе с «режимом» Башара Асада. Поводом для заявления послужила атака на турецких военных в сирийском Идлибе, пишет Daily Sabah.

Во время пресс-конференции журналисты поинтересовались у Хатчинсон, готова ли Америка играть более заметную роль и прийти на помощь Турции на северо-западе Сирии. «Разумеется, рассматриваются все варианты. Это новое развитие событий. Важное развитие событий, и у нас союз с Турцией. Не с Россией, а с Турцией», — ответила чиновница.

«Мы находимся на одной стороне во многих регионах, но особенно в Сирии. Нас беспокоит всё то, что делает Асад  вновь нападает на Идлиб и его жителей. Это приведёт к кризису беженцев, гуманитарному кризису, потому что людям некуда идти, и они попытаются отправиться в Турцию. Но эти люди… мы обращаемся к России, к Сирии, но именно турки пытаются удержать Асада от очередной атаки на этих людей», — добавила Хатчинсон.

У неё также спросили, собираются ли США предоставить Турции военную или разведывательную поддержку. Постпред призналась, что решение по этому вопросу ещё не принято. «И я бы сказала, важно то, что мы противостоим РФ и Сирии — сирийскому режиму, Асаду… но это напряжённая ситуация, которую мы определённо обсуждаем», — подчеркнула она.

В результате авианалёта в Идлибе погибли не менее 33 турецких солдат, ещё 32 получили ранения. В ответ артиллерия Анкары обстреляла позиции сирийской армии в регионе, а также нанесла ракетные удары по её объектам в Хаме и Латакии, отмечает Daily Sabah.



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