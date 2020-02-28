Дочь Путина возглавила новый Институт искусственного интеллекта МГУ

28.02.2020, 11:46, Новости дня

В МГУ появится Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем, который возглавит дочь президента России, гендиректор фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию ректора университета Виктора Садовничего.

Институт был создан в прошлом году наряду с другими девятью институтами перспективных исследований. Он займется фундаментальными и прикладными когнитивными исследованиями и будет финансироваться из программы развития МГУ.

В прошлом году фонд «Иннопрактика» приобрел контрольный пакет акций компании «Иннотех».

Напомним, во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова задала президенту вопрос о его предполагаемых дочерях — Катерине Тихоновой и Марии Воронцовой. Путин не признал, что Екатерина Тихонова и Мария Воронцова — его дочери. «Вы упомянули одну женщину, вторую. Упомянули их личные доли, объем бизнеса. Просто обозначили факт. Когда вы покопаетесь в этом, вы поймете, какой там бизнес, есть ли он там, кому он принадлежит, кто там помогает», — ответил Путин.

Ранее сообщалось, что Катерина Тихонова вошла в совет по физкультуре и спорту при правительстве вместе с дочерью министра обороны Сергея Шойгу.

 

 



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