Мнение: Коротко по Сирии. 27.02.2020

28.02.2020, 10:40, Разное

Коротко по Идлибу.

Сегодня события там развиваются очень быстро и линия фронта сильно меняется буквально каждый час. Главное за первую половину 27 февраля — САА освободила Южный Идлиб, боевики заняли Саракиб.

1. На 13 часов дня боевики контролируют как минимум часть, а как максимум весь Саракиб, а также поселок к западу от города. "Аль-Джазира" подтверждает деблокаду двух обсервационных пунктов турецкой армии. Турецкие источники заявляют, что южные въезды в Саракиб взяты под контроль, а сама трасса М-5 физически перерезана. Впрочем, по восточной части Саракиба информация более противоречивая, как и по турецкому обсервационному пункту к востоку от города. Там боевики и турки менее конкретны. Попытки выбить САА из Джабаса у боевиков не удались. По сообщениям Рейтерс (с ссылкой на турецкие военные источники), САА при поддержке ВКС РФ начала контратаку в Саракибе (насколько эти действия будут успешны, посмотрим вечером).

2. В Южном Идлибе оборона боевиков полностью схлопнулась и Асад фактически без серьезной борьбы отжал у боевиков почти всю равнину Аль-Габ с десятком населенных пунктов, попутно окружив еще один обсервационный пункт турецкой армии. Ввиду этого привычные контуры Идлиба сегодня сильно изменились. Остатки отрядов боевиков отступают на север, где пытаются сформировать оборону на более узком фронте. Продолжаются бои за город Каснафра, где боевики пока упираются. Сирийцы оптимистично высказываются насчет скорого взятия Каснафры и продвижения к Джиср-аль-Шугуру.

3. Примечательный момент. Несмотря на заявления Эрдогана о том, что 5 марта у него пройдет саммит с Путиным, в Кремле сегодня заявили, что у Путина на 5 марта "другие рабочие планы". Видимо более важные планы, нежели обсуждение угроз Эрдогана Асаду.

Такое вот глубокомысленное послание "другу Реджепу", который продолжает разбрасываться различными угрозами. Пресс-секретарь турецкой правящей партии заявил, что Анкару не устраивают те предложения по новой линии разграничения, которые предлагает Москва.

4. В целом, Асад уже сегодня контролирует больший процент территории Идлиба, чем боевики. Впервые с 2012 года. Потеря Саракиба весьма неприятна, но победы на юге представляются более весомыми как по кол-ву населенных пунктов, так и по территории.

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