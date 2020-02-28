В Москве названы победители премии «Headliner года»

28.02.2020, 11:38, Разное

Абсолютным победителем премии «Headliner года», как по версии жюри, так и по итогам зрительского голосования, стал председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. Его ждет грант в размере трех миллионов рублей, из которых два миллиона полагаются ему как выбранному экспертами лидеру, а миллион – как лидеру народного голосования.

Свои голоса в поддержку Григория Сергеева отдали 16966 человек. А жюри, назвавшее его победителем, состояло из издателя Ирины Прохоровой, биолога Михаила Гельфанда, спортивного комментатора Первого канала Виктора Гусева, директора Мультимедиа Арт Музея Ольги Свибловой, учредителя благотворительного фонда «Вера» Нюты Федермессер и президента группы компаний «КОРТРОС» и, по совместительству, учредителя премии «Headliner года», Вениамина Голубицкого.

«С помощью премии мы объединяем людей, даем им возможность высказаться,
выслушать лидеров мнений и, возможно, по-новому взглянуть на привычные вещи», – рассказал Вениамин Голубицкий о задачах конкурса. Он добавил, что премия нужна для того, чтобы выделить и поощрить тех, кто нашел в себе силы для серьезных свершений.

Кроме абсолютного лидера премии «Headliner года», призы были вручены победителям в пяти номинациях.
Общий призовой фонд в этом году составил пять миллионов рублей.

В разделе «Культура и искусство» народное голосование выделило популяризатора графического романа и инициатора создания первой общедоступной библиотеки комиксов Андрея Дроздова. Жюри же поддержало комиссара Уральской индустриальной биеннале современного искусства в Екатеринбурге Алису Прудникову.

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Публикация от Headliner года (@headlineraward) 28 Окт 2019 в 6:30 PDT

В номинации «Наука и образование» больше всего голосов получил организатор летних образовательных лагерей в горах Дагестана Калеб Шмидт. Эксперты назвали победителем создательницу платформы о
доказательной медицине MadMed.Media Ксению Суворову.

В разделе «Спорт, фитнес, здоровье» народную поддержку получил организатор соревнований по серфингу и вейкбордингу Александр Абрамов. Жюри же выделило Алексея Шипилова, который занимается продвижением нового инклюзивного вида спорта под названием голбол. Он позволяет заниматься физической культурой в том числе и незрячим людям.

В номинации «Бизнес и иновации» победу в народном голосовании одержал создатель экофермы «Планета коров» Владимир Платов. Жюри вручило награду Николаю Юдину, разработавшему электрическую приставку для инвалидных кресел.

Лидером народного голосования в номинации «Общество и соцпроекты» оказалась президент благотворительного фонда «Дети ждут» Лада Уварова. Эксперты пальму первенства отдали руководителю фонда «Старость в радость» Елизавете Олескиной.

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Публикация от Headliner года (@headlineraward) 29 Окт 2019 в 5:00 PDT

 

Учредителем премии выступила группа компаний «КОРТРОС». Девелопер занимается созданием недвижимости с уникальными характеристиками жилой среды, которое подходит для клиентов различных сегментов. В 2019 году компания вошла в рейтинг самых надежных застройщиков по версии журнала Forbes.



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