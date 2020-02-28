Без доклада не уходить

28.02.2020, 11:30, Разное

Политологи подсказывают президенту, что народ боится смены власти в Кремле.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Кто-то боится темноты, кто-то — замкнутого пространства лифта. А тем, кто посмелее, страшно лишь тогда, когда в лифте выключается свет. Особенно если находишься в нем с какой-нибудь незнакомой бесцеремонной дамой. Но при этом уйма людей больше всего боится, что когда-нибудь Владимир Путин уйдет с должности президента.

Про страхи в лифте еще не всякий расскажет, постесняется, а тут граждане откровенно признаются: боимся — и все тут! Чуть ли не сами требуют провести на эту тему опрос общественного мнения. Хотят высказаться и узнать, что они в своих тревогах не одиноки.

Ну вот, высказались, наконец, и дали возможность Центру политической конъюнктуры подготовить доклад с двусмысленным названием без запятых «Уйти нельзя остаться». Как сообщается, исследования проводились в четырех городах: Москве, Перми, Волгограде и Иркутске (заметим, что два из них являются городами-героями, жителей которых вроде бы ничем нельзя напугать).

Выяснилось, что страх как опасаются наши граждане перемен наверху. В первую очередь, обострения борьбы за власть. То есть едва Владимир Владимирович покинет кремлевский кабинет и не успеет даже его закрыть и сдать ключ вахтеру, как туда ринутся претенденты на освободившееся кресло. В докладе приводятся такие высказывания: «Зюганов, Жириновский, Явлинский, будет куча мала». Ксению Анатольевну забыли. Правда, шансов на то, что даме уступят место, практически нет.

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Конечно, в ряду первоочередных страхов — внешние угрозы и ожидание войны, хотя ни в какой перископ не видно, что кто-то собирается на нас напасть, и вроде бы незачем зря паниковать и раскачивать подводную лодку.

Страшатся люди усилений в стране сепаратистских настроений. Ну, это давнишние разговоры о том, что РФ вот-вот распадется на республики и губернии. Некоторые даже считают, что она распадется до конца — на домоуправления. И будет у каждого суверенного ЖКХ гимн, флаг, герб и конституция, в которую рабочие группы из дворников и слесарей-сантехников время от времени будут спешно вносить поправки.

Тревожатся граждане и по поводу возможного роста коррупции и казнокрадства.

Хотя к 2024 году, пожалуй, уже все до конца разворуют, и на этот счет можно успокоиться.

Судя по докладу, видят наши люди и немало других неприятностей, от которых их пока защищает исключительно президент Путин. Но вряд ли они перечислены полностью. Что-нибудь все равно забыли. И надо бы подумать, вспомнить и дополнить. Что еще может произойти после непривычной для стабильной страны смены верховной власти? Наверное, не только ожидаемое, но и неожиданное. Грибы не будут расти после дождя. Бутерброд с маслом перестанет падать маслом вниз. Волга потечет мимо Каспийского моря. И вообще Земля свалится с трех китов и плюхнется в воду.

А что произошло-то? Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяет, что ничего не произошло, Путин работает, как работал, и никуда не уходит. Да и чего уверять, сами знаем, что не уходит. Но некоторые конъюнктурные эксперты что-то переволновались,

и детей у нас скоро станут пугать не Бабой-ягой, а уходом Путина с поста президента.

А взрослым уже вовсю внушают тревожную мысль, что, уходя, Владимир Владимирович погасит свет не только в Кремле, но и во всей России.

Борис Бронштейн

обозреватель «Новой»