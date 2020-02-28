Boeing с треснувшим лобовым стеклом благополучно приземлился во Внуково

28.02.2020, 10:27, Новости дня

Пассажирский самолет Boeing 777, в пятницу утром вылетевший из Шереметьево в Бангкок и вернувшийся в российскую столицу из-за трещины на лобовом стекле, совершил успешную посадку в аэропорту Внуково, сообщили в экстренных службах.

«Самолет совершил посадку в штатном режиме», – сообщил источник ТАСС.

При посадке никто не пострадал.

На борту лайнера находились более 190 пассажиров и 14 членов экипажа.

Ранее в пятницу сообщалось, что экипаж самолета Boeing 777, вылетевшего из Шереметьево в Бангкок, после захода в воздушное пространство Казахстана принял решение об экстренном возвращении в Москву из-за трещины на лобовом стекле.



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