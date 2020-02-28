В зоне отчуждения под Чернобылем обнаружены нелегальные поля кукурузы

28.02.2020, 11:27, Новости дня

В чернобыльской зоне отчуждения обнаружены незаконные поля, на которых выращивают подсолнечник, кукурузу и сою, сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам земельных отношений Роман Лещенко.

«За проволокой, на загрязненной территории, есть сельхозпроизводство. Мы его видим не с помощью правоохранительных органов, а с помощью спутника. Также видим, что вырублена часть лесов, и на этих местах выращивают подсолнечник, кукурузу и сою», – рассказал Лещенко в интервью изданию «Сегодня».

По его словам, когда специалисты делали аудит, то по документам оказалось, что у этой земли нет хозяев.

«Сразу все исчезают. Все в тени, расчет – наличными, весь урожай собирают и вывозят на продажу», – рассказал Лещенко.

Он также добавил, что незаконный агробизнес в зоне отчуждения ведется, несмотря на контроль со стороны полиция и пограничников.

«Ситуация вышла из-под контроля. Надо взять под жесткий контроль защитные ограждения зоны отчуждения», – подчеркнул Лещенко.

Ранее британские и украинские ученые изготовили партию безопасной водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения.

Напомним, в 2019 году был побит рекорд посещаемости чернобыльской зоны отчуждения. С начала года Чернобыль посетили 107 000 человек, рост посещаемости начался весной в связи с выходом мини-сериала HBO «Чернобыль».