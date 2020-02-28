Великий герцог Люксембурга Анри решил приехать на празднование 9 мая в Москве

28.02.2020, 11:26, Новости дня

Великий герцог Люксембурга Анри приедет на празднование 9 мая в Москве, сказал министр иностранных дел страны Жан Ассельборн.

«Я могу вас заверить, что великий герцог Анри приедет на празднование 9 мая в Москву», – передает РИА «Новости» слова Ассельборна перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В свою очередь Лавров отметил, что РФ рассчитывает на приезд великого герцога Анри на торжества в честь 75-летия Победы.

Ранее сообщалось, что в Москву на День Победы приедет также глава КНР Си Цзиньпин.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Пристайко: Политика России, построенная на фальшивых имперских мифах, исторически обречена

21.01 / Крымскотатарский телеканал ATR может закрыться из-за прекращения бюджетной поддержки

01.01 / Зеленский: В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей

27.02 / Bentley показала на тизере салон самой дорогой модели

26.02 / Конгресс призвал Пентагон не перенаправлять средства на строительство стены

25.02 / Пьяный учитель упал с парты в Татарстане

24.02 / Коронавирус впервые выявлен в еще пяти странах

13.02 / Белоногофф получила спортивное гражданство России

23.01 / «Киев-Баскет» победил «Зволле» и досрочно вышел в 1/4 финала Кубка Европы ФИБА

22.01 / Радио Свобода: за членство в «Братьях-мусульманах» в Таджикистане задержаны уже 70 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика