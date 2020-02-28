Великий герцог Люксембурга Анри решил приехать на празднование 9 мая в Москве
28.02.2020, 11:26, Новости дня
Великий герцог Люксембурга Анри приедет на празднование 9 мая в Москве, сказал министр иностранных дел страны Жан Ассельборн.
«Я могу вас заверить, что великий герцог Анри приедет на празднование 9 мая в Москву», – передает РИА «Новости» слова Ассельборна перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
В свою очередь Лавров отметил, что РФ рассчитывает на приезд великого герцога Анри на торжества в честь 75-летия Победы.
Ранее сообщалось, что в Москву на День Победы приедет также глава КНР Си Цзиньпин.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет