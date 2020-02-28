Антуан Арно поздравил Наталью Водянову с днем рождения и поделился фотографиями из семейного архива

28.02.2020, 11:25, Разное

Сегодня день рождения празднует одна из самых известных и востребованных моделей современности — Наталья Водянова. Основателю фонда «Обнаженные сердца» исполнилось 38 лет, и, конечно же, одним из первых ее поздравил жених, наследник LVMH и сын второго в списке самых богатых людей в мире Бернара Арно — Антуан Арно. Несколько минут назад он опубликовал на своей странице в Instagram пост с признанием в любви, сопроводив его серией портретов Натальи — неглянцевых, неидеальных, но живых и настоящих, а тем — и более ценных.

Лучший день рождения у лучшей и самой красивой женщины на свете. Желаю долгих лет, наполненных любовью, весельем, приключениями, смехом и слезами, а также продолжай делать мир чуточку лучше каждый день, — написал Антуан.

Дифирамбы поет, в свою очередь, и Наталья Антуану — только в интервью. В конце января она стала героинейбританской версии журнала Tatler. В разговоре с журналистом Наталья в том числе сказала несколько слов о своем женихе:

Мой мужчина — потрясающий человек. Думаю, что людям предназначено быть с кем-то — каждому нужно найти вторую половинку и оставаться с ней как можно дольше. Это же так прекрасно — не быть одиноким, любить и быть любимым.

А в свежем интервью испанскому ELLE Наталья рассказала о помолвке и грядущей свадьбе:

Он сделал мне предложение почти год назад, как раз в день моего рождения. Я подумала, что с наступлением 2020 года наконец-то пришло время рассказать об этом всему миру.

Мы поженимся совсем скоро, и это будет большой праздник примерно на 300 гостей. Признаюсь честно, во Франции привыкли к торжествам на порядок масштабнее, поэтому точно найдутся те, кто назовет нашу церемонию скромной.

Напомним, Наталья Водянова и Антуан Арно познакомились в 2007 году, а встречаться начали лишь в 2011-м. В мае 2014-го на свет появился их первый общий сын Максим, а в июне 2016-го — Роман. До этого модель состояла в браке с аристократом Джастином Портманом. От него модель родила троих детей: дочь Неву (март 2006-го) и сыновей Лукаса (декабрь 2001-го) и Виктора (сентябрь 2007-го).



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