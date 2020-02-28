Власти Канады перестанут оплачивать охрану Меган Маркл и принца Гарри: с чем это связано

28.02.2020, 11:25, Разное

Министр безопасности Канады заявил, что с того дня как герцог и герцогиня Сассекские перестанут работать в качестве «старших членов королевской семьи», государство не будет обеспечивать их охраной за свой счет. Напомним, 31 марта Меган Маркл и принц Гарри официально сложат свои полномочия, а на следующий день, 1 апреля, будет закрыт их офис в Букингемском дворце. С этого дня пара больше не будет представлять интересы королевства в Великобритании или за границей, а также утратит свой дипломатический статус.

Герцог и герцогиня Сассекские, решившие частично переехать в Канаду, поставили наше правительство перед уникальными и беспрецедентными обстоятельствами. Королевская канадская конная полиция с самого начала взаимодействовала с официальными лицами в Великобритании по вопросам безопасности. Поскольку герцог и герцогиня в настоящее время признаны лицами, пользующимися международной защитой, Канада обязана оказывать помощь в обеспечении безопасности по мере необходимости, и с ноября 2019 года мы делали это в полном объеме, однако в ближайшие несколько недель поддержка с нашей стороны прекратится,

— сказал накануне Билл Флэр в эфире CBC News. Так что через месяц супруги будут либо сами оплачивать секьюрити, либо просить о финансовой поддержке британскую королевскую семью. Разумеется, подданные британской короны против того, чтобы Меган и Гарри помогали финансово за счет казны, пополняемой налогоплательщиками.

Напомним, недавно в сети бурно обсуждался вопрос безопасности Гарри и Меган, в том числе их будущего жилища. Так, по данным СМИ, затраты на службу охраны за прошедший год увеличились с 7,7 миллионов долларов в год до 26 миллионов. Супруги расширили свой штат секьюрити в связи с необходимостью часто перемещаться по миру и повышенным вниманием к их персонам. В разговоре с Thе Mirror сотрудник полиции Скотланд-Ярда сообщил, что ситуация уже вызвала «серьезную нехватку специально обученных офицеров».

Меган и Гарри

8 января герцог и герцогиня Сассекские опубликовали заявление о желании начать самостоятельную жизнь. Тем самым Гарри и Меган не только отказались от финансовых привилегий, положенных им по статусу, но и планируют сфокусироваться на запуске своего фонда. Сразу после этого их обязали вернуть в казну Великобритании несколько миллионов фунтов стерлингов — в основном за ремонт их резиденции Фрогмор-хаус. На днях Меган и Гарри распустили весь свой лондонский персонал, а королева лишила их королевских статусов и запретила им использовать за границей приставку Royal для личного заработка. Герцог и герцогиня отреагировали на новый запрет неоднозначно. Несколько дней назад принц Гарри на время вернулся в Великобританию: он и его супруга совершат несколько выходов в качестве королевских особ по личной просьбе королевы Елизаветы II.

HELLO! попытался разобраться, как принц Гарри решился на автономию от королевы Елизаветы II, какова в этом роль Меган Маркл, а также где и на что они теперь будут жить.