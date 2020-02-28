Инопланетная Барби: Леди Гага выпустила клип впервые за три года

28.02.2020, 11:25, Разное

Новый сингл войдет в шестой студийный альбом певицы LG6, и он, по мнению музыкальных критиков, похож на ранние хиты Гаги — Just Dance, Boys Boys Boys и Poker Face.

По сюжету клипа двое мужчин дерутся в инопланетной пустыне, а Леди Гага с розовыми волосами пытается прекратить эту борьбу, танцуя с разными «племенами» этой вымышленной планеты. Используя силу разума, она поднимает людей вверх и бросает их на землю.

Саму песню артистка представила еще в январе, а клип — только вчера вечером. Известно, что Леди Гага записала этот трек вместе с певцом и продюсером Максом Мартином. Она признается, что до этого всегда работала одна и ей непривычно было создавать новую музыку с кем‑то еще.

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Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)26 Фев 2020 в 9:30 PST

Поклонники тепло встретили новое видео Гаги, хотя многие и заметили, что «ролик недостаточно качественный» и похож скорее на пародию.

Напомним, год назад Леди Гага получила «Оскар» за композицию Shallow к фильму «Звезда родилась» в категории «Лучшая оригинальная песня». Певица и ее партнер по фильму Брэдли Купер также получили «Грэмми» за лучший поп-дуэт с той же песней.



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