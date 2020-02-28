Лёгкий способ вычислить паразита (о коммунистах и капиталистах)

28.02.2020, 11:20, Разное

Постоянный читатель прислал письмо, в котором предлагает разрешить вечный спор коммунистов с капиталистами, виртуально подвергнув их нехитрому тесту. Я не уверен, что это испытание действительно столь математически точное, как утверждает мой адресат, однако всё же считаю правильным познакомить и вас с построениями читателя. Вот, собственно, письмо:

Здравствуйте, Олег!

Видели ли вы уже фильм «Паразит»? Советую посмотреть. После просмотра фильма у меня возникла мысль, как математически точно определить, кто же на самом деле является настоящим паразитом, капиталисты или коммунисты.

Давайте возьмём для примера двух студентов, которые живут в общаге в одной комнате. Допустим, один из них паразит, а второй нет.

Очевидно, что нормальный студент захочет жить отдельно от паразита, чтобы не надо было кормить его, убирать за ним грязь и так далее. И, наоборот, паразит захочет жить вместе с нормальным студентом, чтобы было, у кого брать продукты из холодильника и всё такое. Если комендант предложит студентам разъехаться, то нормальный студент с радостью поедет в отдельную комнату или в комнату к другому нормальному студенту. Паразит же наотрез откажется как жить отдельно, так и подселяться к другому паразиту: он потребует, чтобы нормальный студент продолжил кормить его и обслуживать в быту.

Применим эту логику к коммунистам и капиталистам. Если предложить капиталисту вести бизнес самостоятельно или с другими капиталистами, капиталист скажет, что он так и делает, что он доволен положением дел, и что коммунист всегда может уволиться, если зарплата и условия труда его не устраивают.

Если предложить коммунисту вести бизнес самостоятельно или организовать коммуну вместе с другими коммунистами, коммунист откажется наотрез, требуя, чтобы капиталист или продолжил его кормить, или как минимум отдал коммунисту уже работающий бизнес.

Если гражданин капстраны говорит, что хочет уехать за рубеж или поселиться в уединённом месте, чтобы писать стихи, капиталистическое государство разрешает ему это.

Если гражданин коммунистической страны говорит, что хочет уехать за рубеж или поселиться в уединённом месте, чтобы писать стихи, в первом случае его сажают за измену Родине, во втором случае его сажают за тунеядство.

Мне кажется, тут всё очевидно. Кто отказывается оставить других в покое, чтобы жить «на свои», тот и паразит.

PS. Я сделал шаблон мема (прикреплён к посту), чтобы вы могли самостоятельно добавить в квадрат именно того паразита, которого таковым считаете. Размещайте результат в комментариях. Мою фотографию и фотографию Путина, пожалуйста, туда не вставляйте, это уж слишком очевидная шутка.