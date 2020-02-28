Гаджеты: Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite выйдет с пером S Pen

28.02.2020, 11:16, Разное

Корпорация из Южной Кореи Samsung выпустит бюджетный планшет с названием Galaxy Tab S6 Lite. Аппарат получит от разработчиков стилус S Pen.

Новый технологический продукт азиатского бренда оказался более упрощенной модификацией Tab S6. Он будет работать на восьмиядерном фирменном процессоре Exynos 9611 совместно с 4 Гб оперативной и 64 Гб собственной памяти. Также предполагается, что Samsung Galaxy Tab S6 Lite выйдет на рынок в двух версиях с возможностью поддерживать технологии Wi-Fi и Wi-Fi LTE. Согласно имеющимся слухам, планшет со стилусом S Pen от южнокорейской компании в магазинах будут продавать по цене не меньше 400 американских долларов.

Samsung считается одним из крупнейших производителей, который разрабатывает флагманские планшеты на основе OC Android. Упомянутый выше аппарат Tab S6 отличен от предшественников своим дизайном, у пользователя имеется возможность настроить отображение на дисплее, выбрав один из режимов: «Насыщенные цвета» и «Натуральные цвета».