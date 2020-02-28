Ученые: Взаимодействие детей с природой делает их намного счастливее

28.02.2020, 11:16, Разное

Учёные установили, что взаимодействие детей с природой делает их намного счастливее и умнее. Они не только начинают бережнее относиться к окружающей среде, но и стараются больше помогать окружающим.
В ходе исследования изучались показатели удовольствия жизни у 300 детей из Мексики в возрасте от 9 до 12 лет. Всех их попросили ответить на простые вопросы о своих увлечениях и моральном состоянии. Оказалось, что те дети, которые проводят много времени на природе и чувствуют ответственность по сохранению её первозданной красоты, намного счастливее тех, кто не заботится об окружающей среде. У них также зафиксирован повышенный уровень альтруизма и ответственности. Кроме того, такие дети более снисходительно относились к проступкам окружающих, и у них отсутствовали признаки дискриминации по полу или расе.

Эксперты объяснили, что экологическое образование является крайне необходимым для сохранения первозданной природы и окружающей среды. Благодаря новым исследованиям можно утверждать, что такая жизненная позиция неизменно повышает удовольствие от жизни.



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