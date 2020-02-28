Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Брюгге», «Олимпиакос» прошел «Арсенал» и другие результаты
28.02.2020, 11:14, Новости дня
26-го и 27 февраля прошло 15 поединков 1/16 финала Лиги Европы, об этом пишет официальный сайт УЕФА.
26 февраля
«Брага» – «Рейнджерс» – 0:1 (первый матч – 2:3)
Гол: Кент, 61
Нереализованный пенальти: Хаджи, 45+1 («Рейнджерс»)
МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv
27 февраля
«Базель» – АПОЕЛ – 1:0 (3:0)
Гол: Фрай, 38 (пенальти)
Нереализованный пенальти: Де Винсенти, 74 (АПОЕЛ)
«Башакшехир» – «Спортинг» – 4:1 (1:3)
Голы: Шкртел, 31, Алексич, 45, Вища, 90+2, 119 – Виетто, 68
«Гент» – «Рома» – 1:1 (0:1)
Голы: Дэвид, 25 – Клюйверт, 29
МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv
«Эспаньол» – «Вулверхэмптон» – 3:2 (0:4)
Голы: Кальери, 16, 57 (пенальти), 90+1 – Траоре, 22, Догерти, 79
ЛАСК – «Алкмаар» – 2:0 (1:1)
Голы: Рагуц, 44 (пенальти), 50
Удаление: Визингер, 88 (ЛАСК)
«Мальме» – «Вольфсбург» – 0:3 (1:2)
Голы: Брекало, 42, Герхардт, 65, Виктор, 69
«Порту» – «Байер» – 1:3 (1:2)
Голы: Марега, 65 – Аларио, 10, Демирбай, 50, Хаверц, 58
Удаление: Соареш, 85 («Порту»)
«Арсенал» – «Олимпиакос» – 1:2 (1:0)
Голы: Обамеянг, 113 – Сиссе, 53, Эль-Араби, 120
МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv
«Аякс» – «Хетафе» – 2:1 (0:2)
Голы: Данилу, 10, Оливейра, 63 (автогол) – Мата, 5
«Бенфика» – «Шахтер» – 3:3 (1:2)
Голы: Пицци, 9, Диас, 36, Силва, 47 – Диас, 12 (автогол), Степаненко, 49, Патрик, 71
МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv
«Интер» – «Лудогорец» – 2:1 (2:0)
Голы: Бираги, 32, Лукаку, 45+4 – Оливейра-Соуза, 26
«Манчестер Юнайтед» – «Брюгге» – 5:0 (1:1)
Голы: Фернандеш, 27 (пенальти), Игало, 34, Мактоминей, 41, Фред, 82, 90+3
Удаление: Дели, 23 («Брюгге»)
МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv
«Севилья» – «Клуж» – 0:0 (1:1)
Удаление: Бордеяну, 90+1 («Клуж»)
«Селтик» – «Копенгаген» – 1:3 (1:1)
Голы: Эдуар, 81 (пенальти) – Сантос, 51, Бьель, 85, Н’Дойе, 88
Поединок «Зальцбург» – «Айнтрахт» перенесен на 28 февраля из-за штормового предупреждения. Первый матч завершился со счетом 4:1 в пользу немецкой команды.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 28 февраля. Начало – в 14.00.
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