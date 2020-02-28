Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Брюгге», «Олимпиакос» прошел «Арсенал» и другие результаты

28.02.2020, 11:14, Новости дня

26-го и 27 февраля прошло 15 поединков 1/16 финала Лиги Европы, об этом пишет официальный сайт УЕФА.

26 февраля

«Брага» – «Рейнджерс» – 0:1 (первый матч – 2:3)

Гол: Кент, 61

Нереализованный пенальти: Хаджи, 45+1 («Рейнджерс»)

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

27 февраля

«Базель» – АПОЕЛ – 1:0 (3:0)

Гол: Фрай, 38 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Де Винсенти, 74 (АПОЕЛ)

«Башакшехир» – «Спортинг» – 4:1 (1:3)

Голы: Шкртел, 31, Алексич, 45, Вища, 90+2, 119 – Виетто, 68

«Гент» – «Рома» – 1:1 (0:1)

Голы: Дэвид, 25 – Клюйверт, 29

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

«Эспаньол» – «Вулверхэмптон» – 3:2 (0:4)

Голы: Кальери, 16, 57 (пенальти), 90+1 – Траоре, 22, Догерти, 79

ЛАСК – «Алкмаар» – 2:0 (1:1)

Голы: Рагуц, 44 (пенальти), 50

Удаление: Визингер, 88 (ЛАСК)

«Мальме» – «Вольфсбург» – 0:3 (1:2)

Голы: Брекало, 42, Герхардт, 65, Виктор, 69

«Порту» – «Байер» – 1:3 (1:2)

Голы: Марега, 65 – Аларио, 10, Демирбай, 50, Хаверц, 58

Удаление: Соареш, 85 («Порту»)

«Арсенал» – «Олимпиакос» – 1:2 (1:0)

Голы: Обамеянг, 113 – Сиссе, 53, Эль-Араби, 120

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

«Аякс» – «Хетафе» – 2:1 (0:2)

Голы: Данилу, 10, Оливейра, 63 (автогол) – Мата, 5

«Бенфика» – «Шахтер» – 3:3 (1:2)

Голы: Пицци, 9, Диас, 36, Силва, 47 – Диас, 12 (автогол), Степаненко, 49, Патрик, 71

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

«Интер» – «Лудогорец» – 2:1 (2:0)

Голы: Бираги, 32, Лукаку, 45+4 – Оливейра-Соуза, 26

«Манчестер Юнайтед» – «Брюгге» – 5:0 (1:1)

Голы: Фернандеш, 27 (пенальти), Игало, 34, Мактоминей, 41, Фред, 82, 90+3

Удаление: Дели, 23 («Брюгге»)

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

«Севилья» – «Клуж» – 0:0 (1:1)

Удаление: Бордеяну, 90+1 («Клуж»)

«Селтик» – «Копенгаген» – 1:3 (1:1)

Голы: Эдуар, 81 (пенальти) – Сантос, 51, Бьель, 85, Н’Дойе, 88

Поединок «Зальцбург» – «Айнтрахт» перенесен на 28 февраля из-за штормового предупреждения. Первый матч завершился со счетом 4:1 в пользу немецкой команды.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 28 февраля. Начало – в 14.00.