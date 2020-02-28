Деятельность фракции «Слуга народа» в Верховной Раде почти половина украинцев оценивает отрицательно

28.02.2020, 11:14, Новости дня

Деятельность фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины респонденты чаще оценивают отрицательно (47%), тогда как положительную оценку ее деятельности дали 34%. Об этом свидетельствуют опубликованные 24 февраля результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

«Эта оценка существенно ухудшилась по сравнению с сентябрем 2019-го, когда 50% граждан оценивали ее положительно и лишь 11% отрицательно. Вместе с тем вырос уровень негативизма и в оценке деятельности других депутатских фракций и групп. Так, доля тех, кто негативно оценивает деятельность фракции партии «Европейская солидарность» по сравнению с сентябрем 2019-го выросла с 58,5% до 70%, фракции партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – с 54% до 65%, фракции партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина» – с 44% до 62%, фракции партии «Голос» – с 35% до 56%, депутатской группы «За майбутнє» – с 28% до 41,5%», – отметили исследователи.

Социологи также выяснили, как граждане Украины оценивают монобольшинство в парламенте.

«36% опрошенных считают, что то обстоятельство, что в Верховной Раде Украины сформировано большинство в составе одной партии, будет иметь больше негативных последствий для страны, 23% – что это будет больше положительных последствий, а 26% – что будут примерно в одинаковой степени положительные и отрицательные последствия. В сентябре 2019-го большинство опрошенных (52%) считали, что это будет нести больше положительных последствий для страны», – сказано в описании результатов социсследования.

Опрос проводился 13–17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Верховная Рада Украины IX созыва была избрана 21 июля 2019 года, к работе приступила 29 августа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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