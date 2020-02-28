Турция решила открыть свои границы в ЕС для беженцев из Сирии

28.02.2020, 11:14, Новости дня

Турция, которая столкнулась с возможной новой волной сирийских мигрантов после эскалации ситуации в Индлибе, больше не будет мешать беженцам добраться до Европы. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленного турецкого чиновника, который присутствовал на совещании с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. 

По данным агентства, около миллиона мирных жителей с декабря 2019 года бежали из Идлиба, который находится на границе с Турцией. Собеседник агентства заявил, что власти Турции решили больше не мешать беженцам перемещаться в Европу.

По его словам, рост числа беженцев из Сирии стало слишком обременительным для Турции. 

На сегодня страна приняла около 3,7 млн сирийских беженцев и заявляет, что больше не может справиться.

Reuters пишет, что угроза открыть путь для беженцев в Европу может втянуть западные державы в противостояние по Идлибу и затормозить переговоры между Анкарой и Москвой.

Сегодня агентство Anadolu написало, что группы беженцев и мигрантов прибывают в западную турецкую провинцию Чанаккале в надежде на беспрепятственное пересечение Эгейского моря.

Согласно подписанному 18 марта 2016 года соглашению, все нелегально прибывшие морским путем к берегам Греции беженцы должны быть отправлены обратно в Турцию. При этом за каждого мигранта, вернувшегося из Греции в Турцию, страны ЕС примут по одному сирийскому беженцу с турецкой территории.

Также Брюссель согласился предоставить Анкаре €6 млрд. Эта сумма должна была пойти на нужды беженцев.

В декабре 2019 года агентство Anadolu написало, что с 2011 года Турция приняла 3,6 млн мигрантов из Сирии и потратила на нужды беженцев $40 млрд.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Идлиб – последняя сирийская провинция, частично удерживаемая силами оппозиции.

В рамках соглашения о зонах деэскалации, подписанного в 2017 году, часть провинции осталась под контролем оппозиции, которую частично поддерживает Анкара.

9 января 2020 года Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе с полуночи 12 января. Соглашение было достигнуто после ожесточенных боев между правительственными войсками, за которыми стоит Россия, и оппозицией, когда силам президента сирии Башара Асада удалось значительно продвинуться на юго-восток. Эрдоган критиковал РФ за продолжающиеся бомбардировки в провинции Идлиб.

5 февраля Эрдоган потребовал от президента Сирии Башара Асада до конца месяца отвести силы за наблюдательные пункты турецкой армии в зоне деэскалации. 19 февраля Эрдоган предупредил, что Турция готова на полномасштабную военную операцию в Идлибе, и выразил надежду, что Россия не станет «частью худшего сценария».

В ночь на 28 февраля 33 турецких военных погибли в Идлибе в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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