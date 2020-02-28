«Будущее городской мобильности» от Citroen можно водить, не имея прав

28.02.2020, 11:12, Новости дня

Французский автобренд Citroen представил свой взгляд на то, каким должен быть городской автомобиль будущего — по затратам сопоставимый с общественным транспортом, экологичный и очень маленький. Причем, это не концепт-кар — первые покупатели получат свои Citroen Ami уже в июне.

У Ami есть определенные признаки автомобиля: четыре колеса, отапливаемая кабина с панорамной крышей и два посадочных места (для водителя и пассажира). Но передвигается он с максимальной скоростью в 45 км/ч, а запас хода от полного заряда 5,5-киловаттной батареи (можно заряжать её от обычной розетки) составляет 70 км.

Более того, водительских прав для управления не потребуется. По французским законам садиться за руль Ami можно с 14 лет, в других странах Евросоюза — с 16. Чтобы попробовать новинку в деле, можно будет арендовать ее по модели каршеринга за 26 евроцентов в минуту. Купить Ami «на совсем» обойдется в 6000 евро, доступна и гибридная модель: заплатив 2644 евро, можно арендовать транспортное средство два года, платя по 20 евро в месяц.

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Вести.Hi-tech



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