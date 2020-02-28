Пять километров по снегу: директор мантуровской школы ответил за нарушение прав ребенка

28.02.2020, 11:12, Новости дня

Директор мантуровской школы ответил за нарушение прав ребенка в суде, передает ГТРК "Кострома".

Напомним, ученицу костромской школы выставили зимой на улицу. Инцидент произошел в декабре 2019 года в Вочуровской средней школе. Две девочки были отстранены от занятий. Причин было несколько, во-первых, ученицы пришли в учебное заведение без школьной формы. Но более абсурдной стала вторая причина — школьниц отправили домой из-за того, у них не было согласия родителей на участие в тестировании на потребление наркотических средств и психотропных веществ.

Однако в то время, как одна из девочек сразу пошла домой, чтобы переодеться и получить подпись, другой пришлось шагать по зимней дороге в город Мантурово, где работают ее родители. Директор школы потребовал подписать согласие на тест, вот школьница и отправилась за ним пешком по трассе.

В итоге девочке пришлось пройти от деревни по направлению к городу около пяти километров, пока ее не встретила мать. Декабрь – не самое подходящее время для таких прогулок. Мама ученицы была возмущена произошедшим. Ее голос и в Мантуровской межрайонной прокуратуре. Ведомство встало на защиту прав несовершеннолетней.

В итоге дело рассмотрели в суде. Директора образовательного учреждения привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 30 тысяч рублей. Отстраненные ученицы снова вернулись к занятиям.

Во время проверки директор пыталась оправдать свои действия тем, что учащиеся нарушили локальные акты школы. Вместе с тем федеральное законодательство на предполагает дисциплинарной меры в виде отстранения от занятий. Таким образом, из-за этого нельзя выгонять учеников из школы. Кроме того, согласие на подобное тестирование является полностью добровольным и любое понуждение к нему незаконно.

Текст:

ГТРК "Кострома"



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