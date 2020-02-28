Они вздремнули? Воссоединившиеся The Pussycat Dolls не попали в фонограмму

28.02.2020, 11:12, Новости дня

Американская группа The Pussycat Dolls, состоящая из пяти вокалисток, выступила с The One Show в прямом эфире на одном из зарубежных телеканалов. Во время исполнения новой песни React участниц коллектива ожидал провал — они не попали в фонограмму. О случившемся сообщает Daily Mail.

На опубликованных кадрах видно, как The Pussycat Dolls стоят на сцене, повернувшись спинами к зрителям. Когда звукорежиссер включил фонограмму, участницы групп не поняли, что их трек начал играть, потому пропустили свои реплики, так и не развернувшись к зрителям лицами. Телеведущий попросил начать все сначала.

Пользователей социальных сетей рассмешил данный инцидент. Один из них поинтересовался, не уснули ли "куклы-киски". Впрочем, это не помешало многим отметить, что участницы группы смотрелись невероятно, невзирая на проблемы со звуком.

The Pussycat Dolls распались в 2010 году. В 2019-ом Николь Шерзингер рассказала, что группа воссоединяется. В этом году коллектив должен совершить гастроли по Великобритании.



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