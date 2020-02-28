Правозащитники требуют расследовать смерть Дулата Агадила. В Сети появилось видео со следами пыток на теле казахстанского активиста

28.02.2020, 11:09, Новости дня

Правозащитники требуют расследовать смерть казахстанского активиста Дулата Агадила, который 25 февраля погиб в следственном изоляторе в результате, как объясняет полиция, «острой сердечной недостаточности». Накануне в Сети появилось видео со следами возможных пыток на теле Агадила, сообщает Радио Азаттык.

На видеозаписи продолжительностью пять минут, сделанной, вероятно, после выдачи тела Агадила из морга, мужчина раскрывает простыню и показывает следы возможных повреждений. Другой мужчина, снимающий видео, говорит за кадром, что запись сделана 26 февраля после завершения судебно-медицинской экспертизы и официальных заявлений властей о том, что каких-либо гематом или признаков насильственной смерти на теле Агадила не было, а предварительной причиной смерти названа «острая сердечная недостаточность». Мужчины на видео демонстрируют следы ссадин на теле казахстанского активиста, в частности говорят, что «плечи все в синяках».

Глава неправительственной организации «Ар.Рух.Хак» Бахытжан Торегожина уверена, что появившиеся в Сети кадры «определенно» свидетельствуют о том, что Агадил был убит.

О том, что активиста, вероятно, избивали до смерти, говорит и старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Ивар Дейл.

Судмедэксперт Руслан Сатывалдеев, который проводил экспертизу тела активиста, воздержался от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении, сообщает Радио Азаттык.

Накануне в память об Агадиле траурные акции прошли в нескольких городах Казахстана – Алматы, Таразе, Уральске, Шымкенте. В Алматы около 80 человек собрались у монумента Независимости на площади Республики. В руках у многих были фотографии Дулата Агадила. Собравшиеся выступили с политическими требованиями и обвинили в смерти активиста действующую власть. После прочтения молитвы они призвали «наказать тех, чьи действия стали причиной» смерти Агадила.

Дулата Агадила задержали 24 февраля: активисты сообщили в соцсетях, что мужчину забрали из дома неизвестные в штатском. На опубликованных кадрах люди в гражданской одежде с применением силы задерживают активиста в его доме, усаживают его в автомобиль без опознавательных знаков и увозят в неизвестном направлении.

Через несколько часов после задержания активист, по версии милиции, умер в СИЗО от сердечного приступа. Пресс-служба департамента полиции подтвердила, что «24 февраля примерно в 21:00 Дулат Агадил был задержан у себя дома и в дальнейшем доставлен в следственный изолятор». По версии силовиков, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В то же время его родные и знакомые говорят, что он не употреблял алкоголь и не страдал от болезней сердца.