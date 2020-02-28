Автоновости: Новый кроссовер Toyota Wildlander оказался дешевле RAV4

28.02.2020, 11:02, Новости дня

Уже с сегодняшнего дня стартуют предварительные заказы на новый кроссовер Toyota Wildlander, построенный на базе паркетника RAV4.

Вместе с тем первые покупатели смогут получить свои транспортные средства лишь к 17 апреля текущего года. Известно, что здесь под капотом установили 2-литровый бензиновый мотор, который выдает 171 л.с. мощности. Однако клиенты также смогут приобрести гибридную версию с 2,5-литровым мотором и электрическим двигателем.

В зависимости от комплектации, в продажу поступит обновленный кроссовер Toyota Wildlander с передним и полным приводом. Среди новшеств указывается камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, а также система удержания полосы. В минимальной комплектации цена на паркетник составит от 171,8 тысяч юаней.



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