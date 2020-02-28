Мнение: Почему Белоруссия выставила России счет на 2 миллиарда долларов?

28.02.2020, 11:00, Разное

Несмотря на некоторое затишье в информационном поле, «нефтяная война» между Минском и Москвой продолжается. Всего через полгода в Белоруссии пройдут очередные президентские выборы. Александру Лукашенко для переизбрания нужна убедительная победа и гарантии того, что уровень жизни его сограждан не просядет. Поэтому Минск выложил на стол «козырного туза»: претензии за ущерб от «грязной» российской нефти в размере 2 миллиардов долларов.

Напомним, прошлой весной загрязненное хлорорганическими соединениями сырье по трубопроводу «Дружба» попало на белорусские НПЗ, повредив дорогостоящее оборудование, а также в другие страны – Украину, Польшу, Словакию и Венгрию. К сожалению, это вина российской стороны, которая сама себя крайне неудачно подставила в рамках торгового спора с Минском. Ключевой вопрос, насколько корректны оценки стоимости ущерба, данные белорусскими властями?

Президент Лукашенко еще в прошлом году заявил, что ущерб его страны составил «сотни миллионов долларов». Минэнерго РФ тогда же оценило его куда скромнее: чуть менее 100 миллионов долларов. Позже Венгрия и Польша получили компенсацию в размере 15 долларов за баррель загрязненной нефти. Минск за свои 1,2 миллиона тонн некачественного сырья может рассчитывать на 132 миллиона долларов. С какого же потолка взялась цифра в 2 миллиарда долларов?

Политолог Дмитрий Болкунец считает, что белорусские власти щедро собрали в кучу и округлили все свои потери, реальные и мнимые, предъявив их России:

Министр все же имел в виду суммарные потери из-за грязной нефти из России и ограничений на поставки нефти в Беларусь на переработку.

То есть, в Минске учли и недополученную прибыль от проводимого Москвой налогового маневра в нефтяной отрасли, и «грязную нефть», а потом еще и приписали «лишние цифирки». Например, недопоставленные Белоруссией 1,4 миллиона тонн нефтепродуктов в прошлом году дали ей убытков в размере 692 миллиона долларов. 2 миллиардов долларов не получается никак. Как же тогда понимать эту «занимательную арифметику»?

На самом деле, все довольно примитивно: Минск нахраписто играет на повышение ставок. Надвигаются президентские выборы, а многие белорусы начинают уставать от своего бессменного лидера, да и в Москве уже недовольно поглядывают на Лукашенко, который ломает проект Союзного государства. Александру Григорьевичу надо явить своим избирателям «чудо», добившись до лета победы в «нефтяной войне». Для этого он не жалеет никаких средств.

Например, в вопросе поставок нефти он уже договорился о сотрудничестве с Украиной и Азербайджаном. Через трубопровод «Одесса-Броды» вскоре поступит первая партия углеводородов общим объемом в 160 тонн. Экономической целесообразности в этом не очень много, но зато это «привет» Москве. Также Минск уломал компанию «Сафмар» Михаила Гуцериева на продажу «черного золота» без премии. Вероятно, сработало то, что у олигарха много активов в Белоруссии. Кроме структуры Гуцериева, о желании работать на белорусском рынке на тех же условиях заявили еще пять российских компаний. Эксперты предполагают, что Минск мог заинтересовать их налоговыми льготами либо доступом к приватизации НПЗ или иных активов.

В общем, президент Лукашенко демонстрирует возрастающую активность по диверсификации источников получения нефти. Отметим, что Кремль недавно «дал слабину», сделав «неожиданное предложение» о компенсации части потерь Белоруссии. Складывается впечатление, что в Минске сочли это проявлением слабости, и потому выкатили счет за «грязную нефть» сразу на 2 миллиарда долларов.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/182749.html