Началось создание прототипа первой российской многоразовой ракеты «Крыло-СВ»

28.02.2020, 10:54, Новости дня

Научно-технический совет Фонда перспективных исследований (ФПИ) начал разработку летного демонстратора первой российской многоразовой ракеты-носителя «Крыло-СВ», сообщили в пресс-службе фонда.

«Утвержден проект «Создание комплекса летно-экспериментальных демонстраторов многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В октябре владелец частной компании Laros Олег Ларионов сообщил, что первую российскую многоразовую ракету-носитель планируется запустить в 2020 году.

Ранее Роскосмос назвал стоимость новой российской многоразовой ракеты.