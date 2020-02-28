Началось создание прототипа первой российской многоразовой ракеты «Крыло-СВ»

28.02.2020, 10:54, Новости дня

Научно-технический совет Фонда перспективных исследований (ФПИ) начал разработку летного демонстратора первой российской многоразовой ракеты-носителя «Крыло-СВ», сообщили в пресс-службе фонда.

«Утвержден проект «Создание комплекса летно-экспериментальных демонстраторов многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В октябре владелец частной компании Laros Олег Ларионов сообщил, что первую российскую многоразовую ракету-носитель планируется запустить в 2020 году.

Ранее Роскосмос назвал стоимость новой российской многоразовой ракеты.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали по подозрению во взятке

31.01 / Россия проголосовала против резолюции ПАСЕ по Крыму и Минску

21.01 / Парламент Узбекистана утвердил кандидатуру премьера

05.02 / 11-й ребенок в 33 года: у подмосковной матери-героини близнецов не было

27.01 / «Русскоязычным ваша защита не нужна». Гончаренко поговорил с российскими СМИ в Страсбурге. Видео

31.01 / Казаки в Петербурге выдали депутату-единороссу грамоту за «победу над навальнистами»

20.02 / Студенты РНИМУ пройдут на лыжах по местам боевой славы Подмосковья

11.02 / Волонтер рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком

16.02 / Скончалась актриса из «Секса в большом городе». Причина смерти неизвестна

30.01 / Вдова Брайанта впервые высказалась о смерти мужа и дочки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskon[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика