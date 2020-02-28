В Госдуме призвали проверить законность отлова животных в Москве

28.02.2020, 10:53, Новости дня

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил письмо прокурору Москвы Денису Попову с просьбой проверить законность отлова животных при проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий в Москве.

По словам Бурматова, граждане стали присылать обращения комитету после того, как в СМИ появились сообщения о начале профилактических процедур в Москве и проведении отлова диких и безнадзорных животных, передает РИА «Новости». 

Россияне обеспокоены тем, действительно ли есть основания для массового отлова животных, заключения экспертов-ветеринаров, как именно будет производится отлов и куда поместят этих животных. 

Глава комитета подчеркивает, что по законодательству отловленные животные должны передаваться в приют, проходить лечение, вакцинацию и содержаться в приютах. По окончанию профилактических мероприятий животные могут быть выпущены обратно.

«Учитывая изложенное, прошу Вас дать поручение провести проверку законности осуществления управлением Роспотребнадзора по городу Москве деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Москвы при проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и, при необходимости, принять меры прокурорского реагирования», – говорится в документе.

Ранее председатель Альянса защитников животных Юрий Корецких рассказал газете ВЗГЛЯД о возможных проблемах отлова безнадзорных животных для проверки на коронавирус. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям украинцев, погибших при крушении самолета в Иране

18.02 / Google свернула проект бесплатного Wi-Fi по всему миру

18.01 / Зеленский отказался увольнять премьер-министра и дал ему шанс

24.01 / В Израиле назвали причины укрепления связей с Россией

17.01 / Помпео оценил возможность изменения отношений с Россией после смены правительства

09.02 / Грэм: Джулиани должен передать собранные в Украине материалы в Минюст

11.01 / Экономика: Аппетиты «Нафтогаза» по Крыму становятся необузданными

23.02 / Берни Сандерс — самый вероятный соперник Трампа на ноябрьских выборах

07.02 / 5 фактов о шоу The Illusionists: почему стоит увидеть эту постановку

15.01 / Новым российским премьером станет Михаил Мишустин. Что о нем известно?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика