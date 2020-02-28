Искусственный интеллект помог ученым выяснить, как мозг распознает лица людей

28.02.2020, 10:50, Разное

Международный коллектив ученых, представляющих Россию, США и Японию, установил специфику распознавания мозгом лиц людей. Осуществить открытие помог искусственный интеллект, пишет Neural Computation.
В исследовании, направленном на изучение функций главного органа ЦНС, участвовали специалисты Сколтеха, Salk Institute и японского Центра Riken. Алгоритм рассматривал человека как совокупность определенных черт. Этот набор компонентов получил название «тензорные изображения». Благодаря им была построена математическая модель, которая описывала работу нейронных сетей, участвующих в процессе распознавания лиц.

Ученые пришли к выводу, что лицо человека воспринимается мозгом как набор элементов различной сложности. Более высокий уровень какой-либо черты, в большей степени влияет на выделение конкретной личности из общей массы.



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