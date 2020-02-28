У шизофрении найдены два новых отличающихся подтипа

28.02.2020, 10:50, Разное

Медицинские специалисты заявили об обнаружении у шизофрении двух отличающихся нейроанатомических подтипа. Первая разновидность психического расстройства связана с низким распространением серого вещества, вторая умеет «маскироваться», из-за чего показатели больных и здоровых людей становится невозможно отличить.

Сотрудники Университета Пенсильвании изучили данные, полученные в ходе исследования мозга у 300 человек. Оказалось, что у более 50% пациентов с диагнозом шизофрения наблюдался уменьшенный объем тканей головного мозга. Но вместе с этим у одной трети исследуемых каких-то аномалий в главном органе центральной нервной системы выявить не удалось.

По словам доктора и главы исследования Кристоса Даватзикоса, показатели людей со вторым подтипом шизофрении, иначе его можно назвать «ненормальной моделью», почти ничем не отличаются от показателей у здоровых граждан. Но это не означает, что абсолютно здоровому человеку будет поставлен таковой диагноз. Их показатели близки к норме, но все же есть признаки, позволяющие выявить у этих людей шизофрению.