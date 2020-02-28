Названы 7 признаков указывающих на воспаление в организме

28.02.2020, 10:50, Разное

Воспаление в организме может иметь тяжелые последствия, поскольку в этом случае повышается вероятность возникновения онкологии, диабета, ожирения, сердечно-сосудистых и других болезней. Медики рассказали о признаках, помогающих его распознать.
Один из таковых — скованность и болезненность суставов. Данный признак проявляется при артрите, аутоиммунных нарушениях, подагре, волчанке, вызванных перегруженным иммунитетом, начинающим выделять воспалительные химические соединения. При воспалениях наблюдаются провалы в памяти из-за повреждения нейронов.

К признакам воспалительных процессов в организме медики относят расстройство пищеварения, активное отложение жира на животе. Его скопления в данной области, согласно исследованию, выделяют провоцирующие развитие воспаления вещества. Даже незначительное повышение давления, многими считающееся нормальным возрастным явлением, тоже может указывать на неполадки в организме, вызванные ухудшением состояния сосудов. Эксперты ставят в один ряд с указанными признаками и приступы сильного голода, провоцирующие резистентность клеток к инсулину.

Медики советуют не игнорировать данные признаки воспаления, поскольку оно может привести к серьезным сбоям в здоровье, истощению иммунной системы. В таком случае при контакте с болезнетворными бактериями и вирусами организм окажется беззащитным.



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