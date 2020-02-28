IT-компании рассказали о большой пользе для бизнеса IP-телефонии

28.02.2020, 10:50, Разное

На сегодняшний день IP-телефония играет большую роль в бизнесе. Она считается отличным инструментом для оптимизации работы людей и увеличения уровня сервиса. Об особенностях этой системы рассказали в компаниях Code Market и Телфин.
Веб-разработчик Code Market отмечает, что первоначально IP-телефония была подключена в целях осуществления холодных звонков клиентов. Произошла интеграция виртуальной АТС «Телфин Офис» с Бирикс 24 для оперативного набора номеров, что помогло усилиями одного сотрудника прозвонить 4000 контактов в течение 16 недель. Эта операция дала возможность работать в «одном окне», и в результате идет экономия времени на набор номера телефона, если перейти в CRM, а АТС в автоматическом режиме вызывает абонента, как передает «ГлобалМск».

Запись разговоров и статистика звонков позволяют внимательно проводить учет всех договоров и дебатов с клиентами. Можно при их помощи изучить нагрузку на менеджера, обнаружить появившиеся ошибки и оценить итоги и продолжительность переговоров с бизнесменами. Теперь сотрудники с задействованием виртуальной АТС «Телфин офис» выявляют недочеты в действиях представителей колл-центра и прочих подразделений. Доверие клиентов повысилось благодаря корпоративному номеру на портале Code Market, помимо того, возрос и престиж компании в глазах населения.



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