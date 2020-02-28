Экс-участница Comedy Woman Елена Борщева готовится к операции

28.02.2020, 10:50, Разное

Экс-участница комедийного коллектива Comedy Woman Елена Борщёва готовится к операции. Врачи обнаружили у неё грыжу.

Елена Борщёва пояснила общественности о том, что у неё выявили «грыжу белой линии живота». Именно поэтому сейчас активных занятий спортом и физических нагрузок актриса избегает, предпочитая больше отдыхать. При этом знаменитость отметила, что абсолютно никакого дискомфорта в повседневной жизни не испытывает. Грыжа, по заверению врачей, начала развиваться во время беременности, и её можно устранить только хирургическим путём. Елена Борщёва решила не затягивать, и в ближайший месяц пройдёт операция.

Актриса специально не искала в интернете никакой информации об этом заболевании, чтобы не расстраиваться и не накручивать себя. Врачи отметили, что в случае успешной операции без осложнений они смогут выписать звёздную пациентку уже через два дня, а период реабилитации составит от двух недель до месяца. После этого можно возвращаться к активному отдыху и времяпровождению, не беспокоясь о своём здоровье.