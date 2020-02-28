В 2019 году сумма штрафов за нарушения ПДД впервые превысила 100 млрд рублей

28.02.2020, 10:49, Новости дня

В 2019 году сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения составила 106,5 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МВД.

Больше всего штрафов — за превышение скорости. Камеры зафиксировали таких нарушений на 82,7 млрд рублей, а инспекторы выписали штрафы на 20,2 млрд рублей.

Второе место в рейтинге нарушений — на 5,1 млн рублей — проезд на красный свет. 3,3 млн жители РФ заплатили за нарушение правил парковки на проезжей части. На пятом месте по количеству вынесенных постановлений (на 2,8 млн) нарушение правила применения ремней безопасности или мотошлемов.

Также ГИБДД опубликовала данные о пьянстве за рулем. В 2019 году инспекторы завели 308,1 тысяч дел за нетрезвое вождение, что на 11% меньше, чем годом ранее.



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