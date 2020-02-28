Коронавирус: Инфекция обнаружена в 49 странах, ВОЗ заявляет о пандемическом потенциале вируса

28.02.2020, 10:49, Новости дня

Случаи новой коронавирусной инфекции зарегистрированы в 49 странах. В течение последних суток о первых инфицированных сообщили Беларусь, Новая Зеландия, Литва, Нидерланды и Нигерия. Многие случаи связаны с поездками в Иран и Италию.

«У этого вируса есть пандемический потенциал. Мы находимся в деликатной ситуации, когда вспышка может распространиться в любом направлении в зависимости от того, как мы будем реагировать на нее», — сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус. Он добавил, что сейчас решающий момент в борьбе с эпидемией.

Количество инфицированных продолжает расти в европейских странах: 25 человек в Испании, 6 – в Швейцарии, 38 во Франции (увеличилось вдвое), 7 – в Швеции, 44 – в Германии.

Общее число заболевших в мире — 83 389, скончались 2858 человек, выздоровели 36 5576.