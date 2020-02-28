Мнение: О ситуации в Идлибе. 28.02.2020

28.02.2020, 10:35, Разное

О развитии ситуации в Идлибе, которая стремительно продолжает деградировать.

1. На утро 28 февраля Турция официально признала 33 убитых и 36 раненых в результате авиаудара по турецким военным в Идлибе. По сообщениям целого ряда турецких источников, число погибших может доходить до цифр 65-85 человек, а общее число убитых и раненых хорошо перевалило за 100 человек.

Всех раненых уже вывезли на территорию Турции. Вчера в Хатае можно было видеть грузовики с гробами.

Проиранское агенство IWN заявляет о 67 погибших. Потери в целом более чем существенные, фактически обнулили целую турецкую роту. В ответ турки обстреливали сирийские и курдские территории. В районе Латакии российские ПВО сбили 2 ракеты, была обстреляна авиабаза Кувейрис, а также авиабаза Менаж. Районы юго-западной Турции до 13 марта объявлены районами патрулирования боевой авиации. Еще со вчерашнего вечера в Турции отрублены некоторые соц.сети.

2. Несмотря на обвинения в адрес России и митинги у посольства РФ (которое еще ночью под охрану взяли дополнительные силы турецкой полиции), основные турецкие медиа и официальные заявления сосредоточены на том, чтобы обвинить "террористический режим Асада" в этом "ужасном злодеяниями". Основная версия — сирийский самолет разбомбил мирно вторгшихся в Сирию турецких солдат, которые пришли туда "защищать мирных жителей". Позиция Дамаска простая — Сирия продолжит освобождать свою страну от террористов, а туркам следует убраться из Сирии.

3. Россия официально заявила, что турок она не бомбила, а турки фактически сами виноваты, так как их военные действуют вперемешку с боевиками. При этом значительную часть вчерашнего дня ВКС РФ и ВВС Сирии обрабатывали боевиков в районе Найраба, Сармина, Кминаса и Саракиба, дополняя огонь сирийской артиллерии. Через проливы к берегам Сирии сегодня прошли два фрегата с "Калибрами" на фоне угроз Турции ограничить действие конвенции Монтре, если начнется война.

4. На это утро турецкие официальные лица анонсировали — "мощную речь Эрдогана", введение военного положения, закрытое заседание парламента и объявление войны Сирии. Попутно повышена боевая готовность вооруженных сил и внутренних силовых структур, а также подконтрольных террористических структур на территории Сирии. Кроме того, было объявлено, что Турция более не препятствует потоку беженцев в Европу, что очевидно делается с целью шантажа Европы, дабы она более плотно влезла в сирийские дела. Также Турция просит от международного сообщества ввести бесполетную зону над Идлибом (вчера этого требовал от Трампа сенатор Линдси Грэм).

5. Турция (после переговоров с генсеком НАТО и советником по нац.безопасности США) официально запросила консультации с НАТО для обсуждение статьи №4. В НАТО и Госдепе, хоть и обвинили Россию и Сирию в происходящем в Идлибе и призвали прекратить наступление сирийской армии, в конечном итоге призывают к деэскалации. Часть американских медиа издевается над Эрдоганом, указывая на то, что он сам купил у русских С-400, а теперь бежит жаловать в Вашингтон, когда его солдат убивают десятками в Сирии.

На фоне ночных событий, САА после занятия Южного Идлиба, сформировали более узкий фронт и продолжают наступление. Вчерашние контратаки САА в районе Саракиба не привели к существенным результатам.

Очевидно, что кризис будет развиваться. Эрдоган взял на себя повышенная обязательства по защите "Ан-Нусры" в Идлибе, но ему уже наглядно показали, что это будет стоить Турции большой крови.

Следить за развитием событий можно здесь https://t.me/boris_rozhin (со вчера идет онлайн-трансляция)