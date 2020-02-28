В аэропорту Внуково сотрудница клининговой службы обокрала пассажирку

28.02.2020, 10:40, Разное

В столичном аэропорту Внуково у пассажирки похитили фотоаппарат. Женщина обратилась в полицию.

Потерпевшая рассказала, что ненадолго оставила фотоаппарат в зале ожидания. Когда она вернулась за устройством, то обнаружила пропажу, передает агентство «Москва».

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что фотоаппарат забрала сотрудница клининговой службы. Злоумышленницу задержали, она признала вину. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «Москва 24».



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