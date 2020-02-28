Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

28.02.2020, 10:36, Новости дня

Умер главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов, сообщил источник в авиационно-строительной отрасли.

«К сожалению, вчера на 85-м году жизни умер Роллан Гургенович Мартиросов», – сообщил источник ТАСС.

Роллан Мартиросов родился 6 октября 1935 года в Москве.

В 1959 году окончил Московский авиационный институт. Тогда же начал трудовую деятельность в ОКБ-51 Министерства авиационной промышленности СССР, в отделе перспективных проектов.

В период 1962–1963 годы возглавлял разработку вертикально взлетающего бомбардировщика.

В 1985 году назначен техническим руководителем работ по установлению мировых рекордов на самолёте П-42, которые увенчались установлением 27 мировых рекордов.

В 1991 году вступил в должность главного конструктора фронтового бомбардировщика Су-34 .

В 2017 году Министерство обороны РФ получило 16 новых Су-34; их общее количество в ВКС РФ составило 110 самолетов.

Закрытым Указом Президента РФ от 2017 года Мартиросову было присвоено звание Героя Труда.



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